الراعي إلى لندن.. لقاءات رسميّة ورعويّة حتى السبت المقبل

في زيارة رعوية كانت مقررة منذ العام ٢٠١٩، إلا ان جائحة كورونا حالت دون إتمامها، غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى لندن، حيث يرافقه في زيارته التي تستمر حتى السبت المقبل النائب البطريركي العام المطران بولس صياح ومدير البروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض.

يلتقي الراعي خلال زيارته أبناء الجالية والرعية المارونية، وستكون له لقاءات رسمية مع رئيس الحكومة البريطانية ووزير الخارجية وعدد من النواب البريطانيين، وستكون له كلمة في مجلس النواب البريطاني. ويلتقي خلال زيارته رؤساء الكنائس الكاثوليكية في لندن.

وعند الأولى والنصف من بعد ظهر غد بتوقيت لندن، الثالثة والنصف بتوقيت بيروت، يترأس قداس عيد الدنح يلتقي بعده أبناء الجالية في صالون الكنيسة. ومساء الاثنين يلتقي تباعًا ممثلي الأحزاب اللبنانية في لندن ورؤساء الجمعيات.

هذا ويصل الراعي إلى لندن عند ٤،٤٥ بتوقيت بيروت، ويكون في استقباله سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومستشاره مروان فرنسيس وخادم دير سيدة لبنان في لندن الاب فادي كميد وعدد من ابناء الكنيسة المارونية.