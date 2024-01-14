الراعي: الحدود مرسمة ومثبتة.. ولا يمكننا القبول بتغييب رأس الدولة المسيحي

لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى “أننا نتساءل أين هو لبنان اليوم، والنافذون من كل تكتل نيابي وأحزاب وذوي أهداف شخصية ومشبوهة يمعنون في بتر رأس الدولة، بتعطيلهم انتخاب هذا الرأس”، موضحًا أنّه “لا يمكننا القبول بتغييب رأس الدولة المسيحي المارونيّ”.

وشدد الراعي على أنّه “لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة”، مشيرًا إلى أنّه “كثر الحديث عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود على الرغم من أن هذه الحدود مرسمة ومثبتة، وكل هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، ومع حكومة غير مكتملة الصلاحيات”.

وأوضح “أننا ندعو إلى تنفيذ القرارات الدولية بشأن الحدود الجنوبية وندعو لعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل الفراغ الرئاسي”.