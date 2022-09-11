الراعي: الشعب بحاجة الى استقرار سياسي في وطنه ‏

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في ‏مزار القديسة رفقا في متنزه معاد على نية السلام في لبنان، احتفاء بالذكرى التي ‏يحملها سلام القديسة رفقة لاهل البلدة، وتكريما سنويا لهذه الذكرى، بدعوة من ‏جمعية انماء البلدة، عاونه فيه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، ‏المطارنة: منير خيرالله، بولس صياح ويوسف سويف، خادم الرعية الخوري ‏ادمون خشان، رئيس دير معاد للرهبانية اللبنانية المارونية نعمة نعمة، ولفيف من ‏الكهنة والاباء وخدمته جوقة الاحبة بقيادة مرسال بدوي، بالتعاون مع جوقة الرعية ‏وبمشاركة الفنان طوني حنا‎.‎

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حضر القداس: وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار ‏ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الصناعة في حكومة تصريف ‏الاعمال جورج بوشيكيان، منال نعمة ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ‏تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار، النائب سيمون ابي رميا ممثلا رئيس ‏‏”التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، النائب زياد الحواط ممثلا رئيس حزب ‏‏”القوات اللبنانية” سمير جعجع، النواب: فريد هيكل الخازن، ندى البستاني، رائد ‏برو وسليم الصايغ، السفير غابي عيسى، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل ‏لبنان المهندس جان جبران، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، قائمقام جبيل ‏بالإنابة نتالي مرعي الخوري، رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان المحامي بول ‏كنعان‎.‎

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كما حضر رئيس الرابطة المارونية الدكتور خليل كرم، رئيس بلدية غلبون ‏المهندس ايلي جبرايل، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران ومختار ‏البلدة طوني الحاج، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى في حزب “القوات” ‏شربل ابي عقل ومنسق قضاء جبيل هادي مرهج، رؤساء بلديات ومخاتير، رئيسة ‏مركز جبيل في الصليب الاحمر رندا كلاب، رئيس جمعية انماء معاد جان كلود ‏سرور والاعضاء، فاعليات وحشد من ابناء البلدة والقرى المجاورة‎. ‎

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العظة‎ ‎

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في مستهل القداس، قدمت الجمعية كؤوس القربان للراعي الذي باركها، والقت ميلا ‏سرور خير، كلمة رحبت فيها بالراعي، الذي ألقى عظة بعد الانجيل قال فيها: “إننا ‏بحاجة اليوم لان نسمع كلام الله في هذه الايام الصعبة التي نعيشها. يدعونا الرب ‏يسوع في الانجيل لان نبحث عن المطلوب الاساسي، ويسميه المطلوب الاوحد وهو ‏ان نجد الوقت، لكي نختلي به ونسمع كلامه كما فعلت مريم، لاننا بسماع كلامه ‏نستنير ونصوب تفكيرنا وأفعالنا وتصرفاتنا، ونحن بحاجة بنوع خاص لان نسمع ‏كلامه في الايام الصعبة والظروف التي نعيشها، اكانت حلوة او مرة، نحن بحاجة ‏الى سماعه فهو يكلم كل انسان، لانه الكلمة، فهذا هو المطلوب الاوحد والاساسي ‏الذي اختارته مريم وسماه النصيب الاكبر‎”.‎

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وتحدث عن مراحل حياة القديسة رفقا التي أحبت اهل معاد، مذكرا بانها وهي على ‏فراش الالم والوجع وساعاتها الاخيرة قالت لاحدى بنات البلدة سلمولي على اهل ‏معاد، ومن يومها الاهالي يعرفون ان القديسة رفقا تحمل السلام من اجلهم وتشفع ‏بهم‎”.‎

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واكد اننا “اليوم في ظل الصعوبات التي نعيشها، نحن بحاجة لان نسمع كلام الرب ‏لكي نعيش النور الحقيقي‎”.‎

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ورأى انه “اذا كانت لدينا في لبنان مصاعب وبتنا لا نستطيع ان نتحاور ونعيش ‏بنوع من اللاثقة والحذر وخوف الواحد من الآخر، المطلوب ان نسمع كلام الله الذي ‏وحده ينيرنا ويرشدنا ويعزينا ويفتح امامنا الطريق‎”.‎

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واضاف: “نصلي من اجل لبنان، ومن اجل فخامة رئيس الجمهورية ومعاونيه لكي ‏نسمع كلام الله، فلا نستطيع ان نبقى في هذه الحالة من الفوضى في الحياة ‏والعلاقات الاجتماعية، حالة التعطيل وكأن الغاية الاساسية اصبحت عندنا ان نعطل ‏كل شيء‎”.‎

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وسأل: “ما هذه العظمة والمقدرة ان نوقف كل شيء ونعطله، فلمصلحة من هذا ‏التعطيل؟ هل لمصلحة لبنان، الدولة، الشعب؟ مشيرا الى ان القديسة رفقا تقول لنا ‏اليوم “لا، وتقول لنا ايضا ان الحياة بعطائها، وقيمتها بتفانيها وبالحب في قلب ‏الانسان والكلمة البناءة‎”.‎

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وتمنى على ممثل رئيس الجمهورية ان ينقل سلامه وسلام المطارنة الى رئيس ‏البلاد، وان يؤكد له اننا “ندعمه بصلاتنا لكي يواصل المسيرة وينهي عهده كما ‏يجب لما فيه خير لبنان وشعبه في ظل الامور الصعبة التي نعيشها، ونتعالى جميعنا ‏على كل المشاكل‎”. ‎

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وفي نهاية القداس انتقل الجميع الى‎ DOMAINE SAINT GABRIEL، حيث اقيم ‏عشاء على شرف الراعي الذي جال والوزيران نصار وبوشيكيان في ارجائه ‏واطلعوا على المعدات الحديثة فيه والانتاج الذي يصدره سنويا الى الخارج، ثم القى ‏صاحب المشروع غابي جبرايل كلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيرا الى ان ‏‏”القديسة رفقا تجمع الليلة بلدتي غلبون ومعاد بسلامها مستمطرين بركاتها‎”.‎

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واضاف: “لمن اعطي له مجد لبنان الذي رفع عاليا شعار شركة ومحبة لكل ابناء ‏لبنان نقول: بقدومكم حلت النعمة الالهية وبركة الروح القدس ترافقكم وانتم الراعي ‏الامين المبشر بالسلام والمحبة فلكم منا كل التقدير، وزيارتكم المباركة هي الدافع ‏لنا لاطلاق هذا المشروع‎”. ‎

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وقال: “بشارة الراعي هو البشارة بيننا واليوم وفي المشروع الانمائي الحيوي ‏المستدام بفضل مؤسسة بيروت وجبل لبنان نعلن بشارة وصول المياه الى ارض ‏غلبون من البئر الارتوازية على عمق 425 مترا والذي نحن بأمس الحاجة لهكذا ‏مشروع‎”. ‎

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سرور‎ ‎

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بدوره، شكر رئيس جمعية انماء معاد جان كلود سرور للراعي ترؤسه القداس، ‏مشيرا الى ان القديسة رفقا مارست رسالة التعليم في البلدة من سنة 1864 الى سنة ‏‏1871، كما شكر لرئيس الجمهورية ايفاده ممثلا عنه، مؤكدا ان “معاد كانت وما ‏زالت وفية لبكركي وبعبدا معا، متضرعا الى القديسة رفقا “تعاون كل من بكركي ‏وبعبدا لخلاص وطننا، لبنان السلام والمحبة والعيش المشترك‎”. ‎

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نصار‎ ‎

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وأكد نصار في كلمته، ان “العلاقة بين بعبدا وبكركي طبيعية ويجب الا نتكلم كثيرا ‏عن هذا الموضوع وكأن هناك من شيء بحاجة الى بذل الجهود لتعبيد الطريق ‏بينهما، ولم تكن الطريق بين بعبدا وبكركي يوما الا سالكة ونأمل ان تبقى هكذا‎”. ‎

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واعلن تأسيس نقابة لبيوت الضيافة في لبنان التي اصبح عددها 137 حسب ‏احصاءات وزارة السياحة وقوانينها سلكت طريقها من وزارة العمل الى الداخلية ‏و”هي اليوم في المديرية العامة للامن العام والاسبوع المقبل تعود الى وزارة العمل، ‏وغلبون هي عضو مؤسس في هذه النقابة بفضل ايلي وغابي جبرايل، وهذه البلدة ‏ستكون على الخارطة السياحية الفندقية كعضو مؤسس في هذه النقابة‎”. ‎

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ولفت الى انه “اصبح اليوم في لبنان 58 علامة تجارية بين مصدرين ومصنعي ‏النبيذ بينما كان العدد في العام 2010 بين 8 و 10، ولبنان منذ ستة اشهر اصبح ‏عضوا في المجلس الاوروبي للمسارات الثقافية وهو البلد الاول غير الاوروبي ‏الذي اختير كعضو في هذا المجلس ومن بين هذه المسارات طريق النبيذ وشجرة ‏الزيتون والطريق الفينيقي واليوم على طريق الحرير، وبلدة غلبون تتميز بصناعة ‏النبيذ ستكون محطة على طريق النبيذ‎”.‎

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وكشف ان وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص تنظم لاكبر حدث لسياحة ‏النبيذ في هذه المنطقة بمشاركة ال58 مصنع نبيذ في لبنان، قبرص، فرنسا، ايطاليا ‏واليونان، وستقام اطول طاولة لتذوق النبيذ في العالم بطول 1200 متر، وتم ‏التواصل مع “غينس بوك” في هذا الخصوص، حيث ستسجل كاطول طاولة في ‏العالم، مشيرا الى ان “الهدف الاساسي من هكذا مشروع التبادل التجاري والثقافي، ‏لان النبيذ ليس منتجا تجاريا فقط بل يدخل في ثقافتنا وثقافة اجدادنا وعلينا الحفاظ ‏عليه وتطويره‎”. ‎

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ونوه بالدور الذي قامت به بلدية غلبون لكي تصبح هذه البلدة نموذجية، وشكر لاهل ‏معاد هذا اللقاء، متمنيا للراعي المزيد من الصحة والعمر الطويل‎ .‎

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الراعي‎ ‎

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وجدد الراعي في مستهل كلمته دعوته لنصار بنقل تحياته لرئيس الجمهورية‎.‎

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واثنى على اهمية مشروع‎ DOMAIN SAINT GABRIEL ‎في هذه المنطقة من بلاد ‏جبيل، واصفا اياه بالمفخرة للبنان، وموجها الشكر للقديسة رفقا وجمعية انماء معاد ‏على هذا اللقاء الجامع، وهنأ غلبون والقرى المجاورة على المشروع “الذي تفجرت ‏مياهه اليوم لتروي اهل غلبون والقرى المجاورة”، ونقل عن وزير الصناعة ‏ضرورة ان تصبح كل الاراضي الموجودة في هذه البلدة كروم عنب‎ .‎

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وتحدث في كلمته عن تأثير بلدة معاد واهلها في حياة القديسة رفقا، التي رأت ارادة ‏الله فيها في هذه البلدة التي علمتنا ان نحبها‎.‎

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ونوه بـ”الانجازات التي تحققها وزارة السياحة في زمن اصحبنا نفرح بسماع ‏الايجابيات لا السلبيات” كما شكر لوزير الصناعة تشجيعه للصناعات اللبنانية‎.‎

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واكد اننا في لبنان “بحاجة الى الاستقرار السياسي وهذا ما يطلبه منا اللبنانيون ‏المنتشرون في العالم، لاسيما واننا كنا نسمع في جولاتنا الى الخارج من المسؤولين ‏في تلك الدول ان اللبناني شعب خلاق ومبدع”، مشيرا الى ان “هذا الشعب بحاجة ‏الى استقرار سياسي في وطنه ليعود وينهض به وتتفجر إمكاناته على الارض ‏اللبنانية‎”. ‎

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وتمنى على جميع السياسيين “العمل معا من اجل خلق هذا الاستقرار، مؤكدا ان ‏‏”واجب العمل السياسي الاول والاخير خلق الاستقرار لكي يستطيع الشعب تحقيق ‏ذواته ومواهبه‎”.‎

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وختم سائلا الله بشفاعة القديسة رفقا، ان “تحمي لبنان وشعبه لكي يعيش بسلام ‏وطمأنينة‎”.‎







