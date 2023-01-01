الراعي: باب الحلّ يمرّ عبر باب واحد... وارفعوا أيديكم عن القضاء!‏

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية وطنيّة تطال كل مواطن ومواطنة وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء وعرقلة التحقيق جريمة بحدّ ذاتها ولا يجوز أن تمرّ هذه القضية من دون محاسبة.
وقال البطريرك الراعي خلال عظة الأحد وبمناسبة حلول العام الجديد: “نقول مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وجرحاه للمسؤولين ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعطّلوا دوره”.
وأضاف: “يؤسفنا أنّ المسؤولين في لبنان يجهدون في تهديم السلام الأمني والسياسي والمالي والاجتماعي فهم لا يتجاوبون مع المؤتمرات ولا مع صندوق النقد فماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب؟”.
وأشار الراعي إلى أنه على الجميع أن يقتنع أنّ باب الحلّ يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية رئيس نزيه شجاع مهاب ولا يهاب جامع للأمور الوطنية ويضع الجميع تحت كنف الدولة ويعمل على إعادة النازحين السوريين ويأخذ المبادرات ليُعيد لبنان إلى دوره التاريخي.
وتابع: “نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية”.