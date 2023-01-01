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الراعي: باب الحلّ يمرّ عبر باب واحد... وارفعوا أيديكم عن القضاء!‏

منذ ساعتين
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية وطنيّة تطال كل مواطن ‏ومواطنة وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء وعرقلة التحقيق جريمة بحدّ ذاتها ولا يجوز أن تمرّ هذه القضية من دون محاسبة.‏

وقال البطريرك الراعي خلال عظة الأحد وبمناسبة حلول العام الجديد: “نقول مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وجرحاه للمسؤولين ‏ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعطّلوا دوره”.‏

وأضاف: “يؤسفنا أنّ المسؤولين في لبنان يجهدون في تهديم السلام الأمني والسياسي والمالي والاجتماعي فهم لا يتجاوبون مع ‏المؤتمرات ولا مع صندوق النقد فماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب؟”.‏

وأشار الراعي إلى أنه على الجميع أن يقتنع أنّ باب الحلّ يمرّ عبر باب واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية رئيس نزيه شجاع مهاب ‏ولا يهاب جامع للأمور الوطنية ويضع الجميع تحت كنف الدولة ويعمل على إعادة النازحين السوريين ويأخذ المبادرات ليُعيد لبنان إلى ‏دوره التاريخي.‏

وتابع: “نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية”.‏

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