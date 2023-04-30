الراعي: دولتنا تنهار وشعبنا يُهاجر.. من دون أيّ وخز ضمير!

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أننا نعيش في ظروف صعبة على صعيد دولتنا اللبنانيّة الآخذة بالانهيار، وعلى صعيد شعبنا الذي يفتقر أكثر فأكثر، ويضطرّ إلى هجرة الوطن نحو أوطان تحترم الإنسان وحقوقه. وذلك احترام مفقود على أرضنا. كلّ ذلك بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسيّة فاسدة وهدّامة وفاشلة، من دون أي وخز ضمير أخلاقي أو وطنيّ”.

الراعي أضاف في عظة الأحد في بكركي: “عولمة الحقيقة والمحبّة في الكنيسة هي الأساس والروح للعولمة الحديثة، المعروفة بعولمة الإقتصاد والمال والثقافة، والتي أوجدتها التقنيّات الإلكترونيّة والاكتشافات الحديثة ووسائل الإتصال. عولمة الحقيقة والمحبّة تدعو إلى التضامن وإنماء كلّ شخص بشريّ ومجتمع، فلا تهمّش أحدًا، بل تحمل قضيّة الفقراء وضحايا الظلم والعنف والحرب والاستبداد والاستكبار، فتحمي حقوقهم وتعمل على خدمتهم، وتندّد بكلّ إعتداء على الإنسان وكرامته وحياته. عولمة الحقيقة والمحبّة تدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان في سبيل خدمة السلام والنمو الشامل، ونبذ الحرب والعنف والإرهاب، ومن أجل تجاوز الانقسامات والخلافات”.