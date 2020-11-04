استمع لاذاعتنا

الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا وأرمينيا

منذ 4 دقائق
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في زيارة بروتوكولية، قدمت خلالها الى الراعي هدية تذكارية باسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبارة عن صورة تذكارية جمعتهما في الاول من ايلول 2020 امام قصر الصنوبر، وذلك تخليدا لذكرى المئوية الأولى للبنان الكبير.

كما استقبل الراعي سفير أرمينيا في لبنان فاهاتان أتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وللأوضاع المحلية والاقليمية والدولية.

ومن زوار الصرح البطريركي، الوزير السابق عبد الله فرحات، فالأرشمندريت برنارد توما، وبسام ضو وطوني نيسي.

وكان البطريرك الماروني قد استقبل أمس النائب جان عبيد، والوزير السابق محمود أبو حمدان، ثم السفير خليل كرم، والدكتور رازي الحاج.

    المزيد من أخبار لبنان

    محافظ بيروت
    عبود استنفر أجهزة بلدية بيروت وفوجي الاطفاء والحرس
    سوزان الحاج
    إرجاء محاكمة الحاج وغبش
    آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيئ
    في مستودعات المدينة الرياضية… آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
    قطار ينجو من كارثة في هولندا
    قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”
    المخرج يوسف الخوري
    بعد تهديده من قبل “حزب الله”.. أمر قضائي بتوقيف المخرج يوسف الخوري