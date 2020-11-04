الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا وأرمينيا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في زيارة بروتوكولية، قدمت خلالها الى الراعي هدية تذكارية باسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبارة عن صورة تذكارية جمعتهما في الاول من ايلول 2020 امام قصر الصنوبر، وذلك تخليدا لذكرى المئوية الأولى للبنان الكبير.

كما استقبل الراعي سفير أرمينيا في لبنان فاهاتان أتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وللأوضاع المحلية والاقليمية والدولية.

ومن زوار الصرح البطريركي، الوزير السابق عبد الله فرحات، فالأرشمندريت برنارد توما، وبسام ضو وطوني نيسي.

وكان البطريرك الماروني قد استقبل أمس النائب جان عبيد، والوزير السابق محمود أبو حمدان، ثم السفير خليل كرم، والدكتور رازي الحاج.