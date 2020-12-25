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الراعي عن تأليف الحكومة: تفاجأنا بوضع شروط وشروط مضادة

منذ 5 ساعات
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الميلاد في بكركي انه “توقعنا ان تعزز ​مكافحة الفساد​ وحدتنا الوطنية، واذ بنا نتفاجئ بها انها تردنا الى ايام طويناها”، ولفت الى اننا “انتظرنا ان يؤدي التحقيق في ​مرفأ بيروت​ الوحدة الا انه ادى الى صراع بين ​القضاء​ والاجهزة العسكرية”.

وشدّد الراعي في قداس ​عيد الميلاد​ في ​بكركي​، إلى انّنا “توقعنا أن يسرع المسؤولون في تاليف حكومة لمواجهة التحديات فتفاجأنا بوضع شروط وشروط مضادة، وربط تاليف حكومة ​لبنان​ بصراعات ​العالم​، ان اعتبار الصلاحيات والمعايير وتوزيع الحقائب مهم الا ان اعتبار الشعب اهم من كل شيء، حتى اهم من الاشخاص جميعهم، واذا كانت اسباب عدم تاليف ​الحكومة​ داخلية فالمصيبة عظيمة، وان كانت خارجية فالمصيبة اعظم لانه تفضح الولاء لغير لبنان”.

وأشار, إلى أن “الشعب يعتبر بأن التغيير بات حاجة مُلحة، وأي ضمير ربط لبنان بصراعات لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد، وكم تمنينا على الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ تشكيل فريق موحد والتحرر من جميع الضغوط والتعاون لتأليف حكومة اختصاصيين غير سياسيين لينهضا بلبنان ويُصبحا مضرب مثل في تجديد الشراكة، ولكن تمنياتنا اصطدمت بوضع البعض شروط لا محل أو مبرّر لها في حكومة اختصاصيين”.

واعتبر البطريرك الماروني, “انه لا بد من مصارحة الشعب في ظل هذه الازمة المصيرية التي نعيشها”.

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