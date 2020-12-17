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الراعي في بعبدا خلال الـ24 ساعة المقبلة

منذ 15 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

المركزية
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علمت “المركزية” ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يزور قصر بعبدا خلال الـ24 ساعة المقبلة للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال، لبحث المستجدات والاوضاع العامة، بدءاً من الملف الحكومي مروراً بالازمة الاقتصادية وصولاً الى التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن ملف تشكيل الحكومة حضر بقوة على طاولة اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث اطلعه على المسار الذي بلغه ملف تشكيل الحكومة، وما يتعلق بالتشكيلة التي قدمها لرئيس الجمهورية، وقوامها وزراء اخصائيون وغير حزبيين، يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وبامكانهم القيام بالإصلاحات المتفق عليها.

وأبلغ الحريري الراعي أن وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، يتحقق فقط من خلال إعادة “تدفق التمويل باتجاه لبنان، معتبراً أن الحياد يحتاج إلى توافق”. وكشف الرئيس الحريري انه أبلغ البطريرك الراعي أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان، أو أن أكون أنا رئيساً لها، إنما الهدف القيام بالاصلاحات، وإعادة اعمار بيروت.

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