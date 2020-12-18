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الراعي في بعبدا… شكلوا حكومة سريعاً!

منذ ساعة واحدة
رئيس الجمهورية استقبل البطريرك الماروني

رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

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يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه الأثناء في قصر بعبدا.

في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة من قصر بعبدا أن الراعي لا يحمل مبادرة ولا يعمل كوسيط ولكنه يحاول حضّ المسؤولين على تشكيل حكومة سريعاً خصوصاً في الظروف التي تمرّ بها البلاد تتمسك بمعايير المبادرة الفرنسية.

كما أشارت المعلومات إلى أن الراعي يعمل من أجل حث المسؤولين من أجل تشكيل حكومة في أسرع وقت تتمسك بمعايير المبادرة الفرنسية.

ورأت المصادر أن اللقاءات بين عون والراعي هي دائمة ومتواصلة، ولكن الراعي التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قبل لقاء عون ليستمع إلى وجهة نظره قبل لقاء عون.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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