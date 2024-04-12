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الراعي في جنازة باسكال سليمان: "ما منخاف ولا رح نخاف"

منذ 12 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه مراسم جنازة باسكال سليمان في مار جرجس – جبيل، “أننا أبناء اللاخوف لذلك ما منخاف ولا رح نخاف”.

وقال الراعي: “كثر الشرّ على أرض لبنان والمهمّ معرفة أهداف جريمة اغتيال باسكال سليمان ومَن خلفها فالحقيقة ستظهر لا محالة”.

وأضاف “النازحون السوريون باتوا يشكّلون خطراً على اللبنانيين في عقر دارهم وأصبح من الملحّ إيجاد حلّ نهائي لضبط وجودهم مع الجهات الدولة والمحلية بعيداً عن الصدامات والتعديات التي لا تحمد عقباها”.

وتابع “من واجب السلطات المعنيّة مواجهة مسألة النّزوح الخطيرة بالطرق القانونية والإجرائية فلبنان الرازح تحت أزماته لا يتحمّل إضافة أعباء نصف سكانه وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول”.

واستطرد الراعي قائلاً: “لا رئيس جمهوريّة وفوضى في المؤسسات الدستورية والوزارات والإدارات العامة مع انتشار السلاح بين أيدي المواطنين والغرباء على أرض لبنان فلمصلحة مَن الفوضى وقرار الحرب والسلم من خارج الدولة؟”.

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