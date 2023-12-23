الراعي في رسالة الميلاد: هؤلاء مجرمون.. وماذا قال عن الإضراب؟

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ المسؤولين في لبنان يرتكبون جرماً بحق رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية والشعب اللبناني فيما يتمادون في رهن انتخاب رئيس للدولة الى شخص أو مشروع أو هدف مستور والضحية هي الدولة بكيانها والشعب بحقوقه.

وسأل في رسالة الميلاد: “لماذا تريدون خراب الدولة بعدم انتخاب رئيس لها وأنتم تعلمون جيداً ألا دولة من دون رئيس؟”.

وعن إضراب المدارس الكاثوليكية، قال الراعي: “القانون الرامي الى تعديل أحكام بعض القوانين وتنظيم الموازنة المدرسية الذي أصدره المجلس النيابي أثار اعتراضاً شديداً من المدارس الكاثوليكية على بعض بنوده التي توقع ظلماً بالمدارس وأهالي التلامذة الأمر الذي أدّى الى إعلان إضراب مفتوح نحن بغنى عنه وندعو المعنيين الى جلسة حوار”.

ودان الراعي “الحرب الإبادية الوحشية على غزّة”، مناشداً “الأمم المتحدة ومجلس الأمن إيقاف هذه الحرب رحمةً بالمدنيين الأبرياء”.