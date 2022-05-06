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سلسلة لقاءات للبطريك الراعي في بكركي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 6:04 مساءً
البطريرك الماروني بشارة الراعي

البطريرك بشارة الراعي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي، سفير باكستان سلمان آثار في زيارة بروتوكولية.

وتحدث اثار عن “أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة”، مشيراً إلى أن “الجماعة المسيحية في باكستان كبيرة تبلغ نحو 2.6 مليون نسمة، وهي تعيش بتناغم مع إخوتها المسلمين”.

كما والتقى المرشح عن مقعد جبيل الدكتور وليد خوري، ثم رئيس الرابطة الأرثوذكسية صلاح رستم، مسؤولة العلاقات العامة زينة خوري وأمين الشؤون الإدارية المحامي رشدي المعلوف.

وشدد رستم على “انفتاح الرابطة الأرثوذكسية على المجتمع المسيحي في لبنان بمكوناته المتنوعة من ماروني وسرياني وبروتستانتي وكاثوليكي”، وقال: “إن الرابطة هي من أولى الروابط الدينية التي تأسست في لبنان منذ 42 سنة، وهي اليوم تعزز علاقتها بالرابطة المارونية في سبيل خدمة المجتمع المسيحي ومساعدته على الحفاظ على مقومات وجوده”.

وكان الراعي استقبل الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية.

ومن زوار الصرح أيضاً، مديرة الشؤون القانونية لهيئة الأسواق المالية في لبنان كالين معراوي المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية، التي طلبت “بركة الراعي”، وأبلغته عن “مشروعها الانتخابي الذي يصب في المبادىء نفسها التي ينادي بها الراعي”.

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