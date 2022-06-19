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الراعي: لتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن

منذ 34 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ الدولة هي بمثابة الأم والأب للمواطنين ومن هنا تتخذ السلطة السياسيّة مفهومها ودورها ومسؤوليتها ومبرر وجودها.

ودعا خلال قداس الأحد إلى “تشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن”.

وناشد جميع القوى السياسيّة المؤمنة بقيام لبنان الحرّ والسيد والمستقل والصامد أن تُحيّد صراعاتها ومصالحها وتوفّر الاستقرار السياسي لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان.

وقال: “المصلحة العامة تقتضي تشكيل حكومة ذات صفة توسيعيّة وطنية محرّرة من شروط الخارج ولا تخرج عن الدستور والميثاق والأعراف فلا يكون فيها حقائب وزارية ملك طوائف أو مذاهب أو أحراباً ونريد حكومة تتساوى فيها المكونات في المسؤوليات، ونريد حكومة شجاعة تتصدى لما هو غير شرعي ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعَين العربي والعالمي”.

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