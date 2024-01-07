الراعي: للتقيّد بالـ 1701 كي لا تمتد الحرب إلى أرضنا

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على التقيّد بالـ 1701 لكي لا تمتد الحرب إلى أرضنا.

وأكد الراعي في عظة قداس الأحد، أنّ الكنيسة لا تتوقف عن الدعوة إلى وقف الحروب والعمل على السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، لافتًا إلى أنّ “كلمة السلام لا تعني الاستسلام، إنما تنادي بقيم الحقيقة والمحبة”.

وأضاف: “رسالة البابا فرنسيس لليوم العالمي للسلام بعنوان: “الذكاء الاصطناعي والسلام” يدعو فيها إلى احترام كرامة الإنسان لكي يشارك في إدارة الكون بفضل تقدم التقنيات”.

وتابع الراعي: “البابا فرنسيس يرى أنه من الضروري التأكد أن الذكاء الاصطناعي في خدمة الخير العام، ويحمي قيمة الشخص البشري ويعزز حقوق الإنسان”.

وشدد على أن “البابا حذر من أخطار الذكاء الاصطناعي كاستعماله لغايات حرب تهدد العدالة الاجتماعية في حقل العمل، وأنه قد يقدم على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وسائل جديدة لتركيب صور لإيصال الخبر مختلفًا وإذكاء النزاعات”.

من جهة أخرى، أشار الراعي إلى أن “مشروع الموازنة ظالم بحق الشعب اللبناني، فهل يجوز تحميل المواطنين أكثر مما تحملوا من كلفة الانهيار من خلال رسوم عشوائية”؟

وسأل الراعي: “كيف يتعامى الذين يضعون الموازنة عن التهرب الضريبي؟ وهذا ناتج عن فلتان عدم وجود رئيس الجمهورية والمكاسب غير المشروعة التي يجنوها معرقلي انتخاب الرئيس”.