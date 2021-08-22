الأحد 14 محرم 1443 ﻫ - 22 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي للمسؤولين: أنتم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة

منذ 7 دقائق
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “يا لتعاسة شعب يهمل المسؤولون فيه سماع كلام الله وهنا تكمن مأساة شعب لبنان فبعد سنة وشهر يظهر ان المسؤولين لا يريدون حكومة وويتبادلون التهم ليلا نهاراً”.

وطالب في غظة الأحد وقف التلاعب بمشاعر الشعب والعبث بالدولة واختلاق شروط جديدة كلما حلت شروط.

وأكد أنه “بات واضحاً انكم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة وانكم لا تريدون حكومة مركزية وتتقصدون إلى دفع الشعب إلى حكم نفسه والمطلوب الواحد منكم أن تحبوا لبنان وشعب لبنان وتحفظوا الولاء له دون سواه وتضحوا بمصالحكم الخاصة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    منشأة نفطية في لبنان
    توضيح من المديرية العامة للنفط حول بيع المخزون
    شركة كهرباء جبيل
    كهرباء جبيل تعلن برنامج التقنين
    محطة محروقات
    إليكم التسعيرة الجديدة للمحروقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشامة مؤشر للإصابة بسرطان الجلد
    هذه العلامات غير عادية لسرطان الجلد
    إنقاص الوزن- تعبيرية
    اكتشاف نظام لم يسبق له مثيل لحرق “الدهون العميقة”
    عناصر مليشيا حزب الله
    كم بلغت حصيلة قتلى حزب الله في القصف الإسرائيلي أمس على ريف دمشق؟