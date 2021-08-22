الراعي للمسؤولين: أنتم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “يا لتعاسة شعب يهمل المسؤولون فيه سماع كلام الله وهنا تكمن مأساة شعب لبنان فبعد سنة وشهر يظهر ان المسؤولين لا يريدون حكومة وويتبادلون التهم ليلا نهاراً”.

وطالب في غظة الأحد وقف التلاعب بمشاعر الشعب والعبث بالدولة واختلاق شروط جديدة كلما حلت شروط.

وأكد أنه “بات واضحاً انكم جزء من الانقلاب على الشرعية والدولة وانكم لا تريدون حكومة مركزية وتتقصدون إلى دفع الشعب إلى حكم نفسه والمطلوب الواحد منكم أن تحبوا لبنان وشعب لبنان وتحفظوا الولاء له دون سواه وتضحوا بمصالحكم الخاصة”.