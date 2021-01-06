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الراعي للمسؤولين: انتشلوا البلاد من قعر الانهيار

منذ ساعة واحدة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
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وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عدة نداءات للمسؤولين اللبنانيين.

ووجه الراعي نداء إلى المصارف من أجل تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أهالي الطلاب من تأمين المال لهم وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج.

كما وجه نداء إلى المستشفيات الخاصة لاعداد ما يلزم من غرف واجنحة لاستقبال المصابين بوباء كورونا.

كما وجه الراعي في عظة قداس الغطاس نداء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالبا منهما لقاء وجدانيا، مصالحة شخصية، لقاء مسؤولا عن انتشال البلاد من قعر الانهيار بتشكيل حكومة انقاذية محررة من التجاذبات والمحاصصات واطلب من جميع القوى السياسية تسهيل تشكيل الحكومة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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