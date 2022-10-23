الراعي للنواب: جلساتكم مسرحية وبأي حق تبدّدون الوزنات الخمس؟ ‏

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “السلطة السياسية مؤتمنة على تأمين الخير العام لتوفر مجمل أوضاع الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وهي مدعوة للعمل بحثًا عن خير الجميع ومجلس النواب مؤتمن على إنتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي عظة الأحد، قال: “من يدقق في تحركات النواب في جلسات الإنتخاب يكتشف أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية”، مضيفًا: ”لقد كانت جلسة مجلسكم الخميس الماضي جلستين جلسة انتخاب في الداخل وجلسة تعطيل في الأروقة”.
وتابع: “لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسي وصرنا في ذروة الخيانة الوطنية”.
وتوجّه الراعي إلى النواب سائلًا: “بأي حق تبدّدون الوزنات الخمس؟ إن مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الأمم المتحدة، نحن دعونا إلى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً”.