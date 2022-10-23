الراعي للنواب: جلساتكم مسرحية وبأي حق تبدّدون الوزنات الخمس؟ ‏

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “السلطة السياسية مؤتمنة على تأمين الخير العام لتوفر مجمل أوضاع الحياة ‏الإقتصادية والإجتماعية، وهي مدعوة للعمل بحثًا عن خير الجميع ومجلس النواب مؤتمن على إنتخاب رئيس للجمهورية‎”.‎

وفي عظة الأحد، قال: “من يدقق في تحركات النواب في جلسات الإنتخاب يكتشف أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية”، مضيفًا: ‏‏”لقد كانت جلسة مجلسكم الخميس الماضي جلستين جلسة انتخاب في الداخل وجلسة تعطيل في الأروقة‏‎”.‎

وتابع: “لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسي وصرنا في ذروة الخيانة الوطنية‎”.‎

وتوجّه الراعي إلى النواب سائلًا: “بأي حق تبدّدون الوزنات الخمس؟ إن مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الأمم المتحدة، نحن ‏دعونا إلى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً‎”.‎