الراعي مستمر في دعوته لتبني خيار الحياد… ولقاء حوار وطني مرتقب

لودريان في زيارة البطريرك الراعي
لودريان في زيارة البطريرك الراعي

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كشفت مصادر قريبة من بكركي، لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنّ “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي تلقّى دعماً قوياً من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لخيار الحياد الذي يطالب به، سوف يستمر في دعوته لتبني هذا الخيار، من خلال التحضير لعقد لقاء حوار وطني، إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “الأصداء الإيجابية للدعوة البطريركية، ستدفع الراعي إلى التمسك بها، لأنها تحفظ مصالح لبنان وتنأى به عن صراعات المنطقة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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