الراعي من بعبدا: تمنّيت أن نعيّد مع حكومة

تمنى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا على رئيس الجمهورية ميشال عون أن نعيّد مع حكومة وهذا كان حديثنا كل الوقت لأننا لا نستطيع أن نكمل على هذا المنوال.

وعرض الراعي مع عون 3 أمور أساسية أولاً أن الشعب لا يحتمل فهو فقد الثقة والأمل والشعب في بيروت بحالة خراب ودمار ويتفرج على جراحه وهذا سبب أساسي لتشكيل حكومة.

وثانياً، “لا نستطيع ان نكمل مع حكومة تصريف الأعمال لأنه من غير الطبيعي الاستمرار ومن الضروري القيام بتفاهم بين الحريري وعون وفق الدستور”.

وشدد الراعي على أن الحكومة هي بداية الإصلاحات فلا نستطيع ان نتفرج على بيروت فالجمعيات لا تستطيع أن تقوم بإصلاحات بنفسها فقط.

ولفت إلى أننا في بيئة على كف عفريت ولبنان لا يستطيع أن يكون غائب بين الدول العربية ولبنان لا يستطيع ان يربط نفسه ببلدان أخرى”.

وثالثاً، أشار إلى أن فيروس كورونا هو الحاضر الأكبر ولكن هناك أمور أخرى مهمة أيضاً يجب حلّها. وقال: “هذا هو الهم المشترك والرئيس رئيس وكيفما فكر الناس فهذا هو الرئيس والقضاء أن يسري بشكل طبيعي وهذا كله يرتبط بالقاضي”.

وأضاف: “أنا جئت بصفتي الشخصية لأنني أحمل هم الشعب وأنا جئت لأننا من الناس وصحيح إنني طلبت الرئيس الحريري لأسمع منه ماذا يحصل ولكن أنا جئت إلى بعبدا لأستمع للرئيس أيضاً”.

وأكد أنه “لم ألمس في حديثي من الرئيس أنه متمسك بالثلث المعطل خاصة ونحن أصلاً لا نريده فالرأي العام يريد حكومة اختصاصيين غير مرتبطين بأي حزب”.