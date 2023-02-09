الراعي: نشكر الله أنه حمى لبنان من هذه الهزّة الكبيرة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد مار مارون في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطران حنا علوان، امين سر البطريرك الاب هادي ضو، رئيس كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، رئيس مزار سيدة لبنان – حريصا الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس الرابطة المارونية السفير الدكتور خليل كرم، رئيس تجمع موارنة من اجل لبنان المحامي بول يوسف كنعان، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان جورج خوري وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

بعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة تناول فيها معاني العيد وحياة القديس مارون والكنيسة المارونية ونشأتها. ووجه التعازي الى ذوي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، شاكرا لله حماية لبنان واللبنانيين من هذه الكارثة.

وقال البطريرك الراعي: “هذا العيد يدعونا للعودة إلى هويتنا التي لم تكن يوماً ترمز إلى التقوقع”، مضيفاً: “لا نعيش فقط الحزن على الحالة التي نحن فيها إنما نبكي على ما حصل من حولنا جراء الزلزال الكبير، ونشكر الله أنه حمى لبنان من هذه الهزّة الكبيرة”.