الراعي: نظام الحياد باب الخلاص لجميع اللبنانيين ويقتضي وجود دولة قوية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وقوانينها وقادرة على الدفاع عن نفسها وخلق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

وقال الراعي: “نظام الحياد ليس طرحا طائفيا او مستوردا بل هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا وباب الخلاص لجميع اللبنانيين دون استثناء ورجائي ان يصار الى فهم حقيقي لمفهوم الحياد عبر حوارات فكرية علمية”.

واعتبر أن “الحياد ليس مستورداً وهو باب الخلاص لجميع اللبنانيين من دون استثناء”.

وتضامن الراعي مع مأساة المصروفين من الجامعة الأميركية ودعا الدولة للتدخّل للحدّ من هذه المأساة.