الراعي: نظام الحياد فيه شرف اللبنانيين وكرامتهم

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه علينا ان نكمل الطريق مع جميع اللبنانيين ونحن بحاجة للقاءات وحوارات عن الحياد ليفهمه الجميع ويدرك ان فيه شرفنا جميعاً.

كلام الراعي جاء في لقاء جمعه مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بمناسبة عيد مار شربل في بقاعكفرا،

وبعد كلام الدكتور جعجع الذي أكد فيه أنه ستكون لنا في الفترة المقبلة خطوات عملية تحاكي موقف البطريرك الراعي عن الحياد، قال الراعي مخاطباً جعجج “مطرح ما منشوفك منشوف العيد كتير كبير”

وأضاف الراعي أصبحنا بحالة يرثى لها والناس تتألم ومسؤوليتنا جميعاً ان نزرع الرجاء ونعم هناك نافذة امل علينا ان نرى النور من خلالها وهي الحياد

وأشار الراعي إلى أننا تجاوزنا مشاريع التقسيم بقوة دستورنا وميثاقنا وعندما مررنا بالظروف الصعبة كان مثلث الرحمة البطريرك صفير جاهزاً واليوم لا خلاص الا باستعادة كل قوة سيادتنا واستقلالنا ووحدتنا بتطبيق نظام الحياد۔

وتابع، “على لبنان ان يكون منفتحاً على الجميع، معطاء وسخياً، يحترم الكرامة البشرية والحريات”، موضحاً أن “نظام الحياد فيه شرف اللبنانيين وكرامتهم”.

وختم البطريرك مخاطباً الدكتور جعجع “وانت تتكلم مر في خاطري كل شهداء المقاومة اللبنانية التي بدأت عام 1975 وتواصلت من فوج الى فوج، وكل من هرق دماءه لأجل لبنان ولنعيش بكرامة”