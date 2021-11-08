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الراعي: هدف تعطيل الحكومة ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة

8 - نوفمبر - 2021
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معاً مسيحيين ومسلمين وطن الانفتاح على جميع الدول.

وقال البطريرك الراعي خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي: “عندما نلقي نظرة على واقعنا اليوم نشهد اننا نبعد شيئا فشيئا عن هويتنا من دون معالجة للازمة السياسية الحادة التي تتسبب بالأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وبسوء علاقة لبنان مع محيطه العربي”.

وأشار إلى أنه على اللبنانيين ان يستلهموا من الثوابت الوطنية في حياتهم الوطنية وخياراتهم السياسية وان يبنوا دولة قادرة وعادلة لا تتيح لأي فريق فرض خياراته على الاخرين والاستقواء بالخارج وتعطيل المؤسسات الدستورية يبقى الحياد الايجابي أنجع الطرق.

وأوضح أن الحكومة تعطلت بأدق ظرف من الحاجة اليها ولا نستبعد ان يكون هدف المعطلين ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرد عليها والانفصال عنها وقلب الحقائق وقطع علاقاتها مع اشقائها والقاء التهم باطلاً على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية.

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