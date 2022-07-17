الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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الراعي: هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية... وأخطر تحدٍّ وجودي!

منذ 46 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​​، إلى أنه “ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلاً لاستخراج النفط والغاز​، ونتمنّى على الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل”.

وأكد الراعي، في عظة ألقاها خلال ترؤسه القداس الإلهي من المقر البطريركي في الديمان، أن “الشعب ينتظر حلولاً إنقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات”، لافتاً إلى أن “المشاكل السياسية تُضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تُضعف ثقة الخارج بلبنان”.

وطالب الراعي القوى السياسية “بأن تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدٍّ وجودي في تاريخه”، مشيراً إلى أن “هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدة”، متمنّياً على الأفرقاء أن “يتموضعوا لإنتخاب رئيس جمهورية يحمل القضية اللبنانية”.

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