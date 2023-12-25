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الراعي يحذر.. انتظرنا عيدية!

منذ 3 ساعات
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

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أمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “يحدث هذا الميلاد انقلاباً روحياً في حياة كل إنسان فالعالم اليوم عالم التباهي والاستقواء هو بحاجة لهذا الانقلاب الداخلي وإلا بقيت الأمور على حالها من فساد ونزاعات واللعب في مصير الأوطان”.

ولفت الراعي في عظة الميلاد إلى أنه “انتظرنا عيدية من النواب بانتخاب رئيس ولكن وبحسب القول المأثور “لا أحد يعطي ما لا يملك”، مضيفا: “نصلي لانتخاب رئيس وإجراء الإصلاحات اللازمة ونحذر من تفاقم نزيف الهجرة ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الشركات والمؤسسات”.

وأضاف: “مع الحرب الإبادية والعائلات المنكوبة في غزة وعائلاتنا في جنوب لبنان وما يعانونه جراء الحرب المرفوضة ورغم كل الحزن: ولد المسيح هلّلويا”.

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