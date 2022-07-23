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الراعي يحسمها: لن نتخلى عن المساعدات... والمطران الحاج قام بعمل إنساني!

منذ 12 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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خرج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن صمته في قضية المطران موسى الحاج، مشيراً إلى أنّ “ما قام به المطران الحاج هو عمل إنسانيّ”، مضيفاً: “هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية”.

وتابع من دير مار سركيس وباخوس في ريفون: “قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر”.

ولفت الراعي إلى أنّ “الزراعة تربطنا بأرضنا لنكتشف هويتنا ورسالتنا وهي تعلّمنا الإنسانيّة ولا تحتمل إلا الوضوح”.

وشدد على أننا لن نتخلى عن المساعدات ومستمرون في موقفنا وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول.

ووسط التجييش الطائفي الذي يحيط بقضية توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، على خلفية نقله أموالاً وأدوية ومواد غدائية من إسرائيل إلى لبنان للوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة، تم التناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في الديمان دعماً للمطران الحاج الأحد 24/7/2022.

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