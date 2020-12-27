الراعي يطالب الدولة بحصر السلاح

حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جميع معرقلي تأليف الحكومة من قريب أو بعيد بأنّهم “يتحمّلون وضع جميع المؤسسات الدستورية على مسار التعطيل، الواحدةِ تلو الأخرى، لأنَّ الدولةَ التي لا تَكتمِل مرجِعيّاتُها وتَتكامَل في ما بينَها تَسقُط بشكلٍ أو بآخَر.

وأكد لمن يراهن على سقوطِ الدولةِ، أنَّ هذا السقوطَ لن يفيدَه ولن يَفتح له طريق انتزاع الحكمَ، لأنَّ الانتصار على بعضِنا البعضِ مستحيل بكلِّ المقاييس.

وقال في عظة الاحد : “سنعمل مجددا مع المسؤولين على إعادة دفعِ عمليّة تأليف الحكومةِ إلى الأمام. هذا مطلبُ الشعبِ وحقُّه، وهذه مصلحةُ لبنان. إنَّ إنقاذَ لبنان سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا لا يزال ممكنًا في حال تَـم تشكيل حكومة تَضُم شخصيّات توحي الثقة بكفاءاتِها وسُمعتِها واستقلاليّتِها، لا أشخاصًا يُجفِّلُون الرأي العام ويُنفِّرون المجتمع الدوليّ”.

اضاف: “ليت كبار المسؤولين يتذاكرون مع ضمائرهم ويقيّمون مواقفهم ‏ليستعيدوا القرار المصادَر ويضعون حدا لكل من يرهن مصير لبنان ‏بدول أخرى”.

ورأى ان ” الحليف هو من حالف على الخير لا على تفشيل الحليف وتعطيل المؤسسات والصلاحيات والقرارات الوطنية ومنع قيام السلطة”.

واعتبر ان انقاذ لبنان من ازماته لا يزال ممكنا في حال تم تشكيل حكومة تضم شخصيات توحي بالثقة.

كما طالب الراعي “الدولة بحصر السلاح في مؤسساتها العسكرية والامنية والدستورية”.

من جهة أخرى، حض الراعي الاجهزة الامنية للعمل بكل جهد للقبض على القتلة، موضحا أنه لا بد ان يكشف القضاء خيوط الاغتيالات الاخيرة المتتالية وفي صفوف المسيحيين في بيوتهم وعقر دارهم الواحد تلو الآخر .