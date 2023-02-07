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الراعي يعزّي بضحايا الزلزال: لتوفير أقصى إمكانيات الدعم والتضامن

منذ 15 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أجرى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اتصالات تعزية باسم الكنيسة المارونية بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وبعض الجوار.

هذا وشملت اتصالات البطريرك الراعي السفير التركي في لبنان علي باريس اولوزوي، والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، معربًا عن حزنه وتعازيه العميقة لسلطات البلدين ولأهالي الضحايا الذين قضوا في الزلزال.

وأمل البطريرك أن تتمكن الدولتان من محو آثار الزلزال المدمّر، وإعادة انطلاق دورة الحياة الطبيعية في البلدين. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير أقصى إمكانيات الدعم والتضامن للتخفيف من تداعيات الزلزال، ولإظهار وحدة الموقف الإنساني المنشود في أوضاع كهذه.

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