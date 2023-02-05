الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي ينتقد "الطاعة العمياء" للنواب.. ويُحذّر: القضاء يُهدم أمام أعيننا

منذ ساعتين
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “حالة الشعب اللبناني هي نتيجة أداء السياسيين الممعنين في خيانته، بعد أن ائتمنهم على مؤسسات الدولة، وليحكموا له بالحق والعدل ويأمّنوا الخير العام”.

الراعي شدّد خلال عظة الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، على أن “نوّاب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعياتهم، يُحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويفضلون الانهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خيرة قوانا الحية على الهجرة”، سائلًا: “أليست هذه خيانة عظمى، بل جرمًا عظيمًا بحق الشعب اللبناني والدولة”؟

وتابع: “كيف بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقير والمقهور، وأن يصمّوا آذانهم عن صراخ المرضى المحرومين من الدواء وإمكانية الاستشفاء”؟

كما شدد على أن “القضاء هو العمود الفقري للدولة، الذي يُهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخّلهم وضغوطهم، ومن أهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أموال من "اليونيسيف" للمدارس
    متعاقدو "الرسمي" يترقّبون قرارات الحكومة.. هل يُمدّد الإضراب؟
    النائب السابق فارس سعيد
    سعيد للمعارضة: من حقنا عليكم نقل رأينا إلى لقاء بكركي
    قاسم هاشم
    هاشم: أبناء الجنوب يُقدّرون قيمة وجود "اليونيفيل"

    الأكثر قراءة

    لحظة انفجار مرفأ بيروت
    بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
    الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!