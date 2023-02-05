الراعي ينتقد "الطاعة العمياء" للنواب.. ويُحذّر: القضاء يُهدم أمام أعيننا

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنّ “حالة الشعب اللبناني هي نتيجة أداء السياسيين الممعنين في خيانته، بعد أن ائتمنهم على مؤسسات الدولة، وليحكموا له بالحق والعدل ويأمّنوا الخير العام”.

الراعي شدّد خلال عظة الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، على أن “نوّاب الأمة بالطاعة العمياء لمرجعياتهم، يُحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويفضلون الانهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خيرة قوانا الحية على الهجرة”، سائلًا: “أليست هذه خيانة عظمى، بل جرمًا عظيمًا بحق الشعب اللبناني والدولة”؟

وتابع: “كيف بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقير والمقهور، وأن يصمّوا آذانهم عن صراخ المرضى المحرومين من الدواء وإمكانية الاستشفاء”؟

كما شدد على أن “القضاء هو العمود الفقري للدولة، الذي يُهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخّلهم وضغوطهم، ومن أهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم”.