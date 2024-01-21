الراعي يُناشد بري فتح المجلس النيابي: كي لا تصح بنا مقولة "من اشتراك باعك"

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “على المسؤول أن يكون أمينًا وحكيمًا والقيام بمسؤولياته”، لافتًا إلى أنّه “يجدر بكل مسؤول أن يدرك أنه وكيل إقامه الشعب والدستور لخدمة الخير العام وإن لم يدرك يكون خائنًا لمسؤوليته وللمواطنيين”.

وأشار الراعي خلال قداس الأحد في بكركي، إلى أنّ “لبنان بأمسّ الحاجة إلى مسؤولين كبار متجردين لروح الخدمة”، وتابع: “قصر بعبدا بحاجة إلى مثل هذا الرئيس، وفي الطائفة المارونية أشخاص يشبهون هذا الرئيس”.

وناشد “مجددًا رئيس مجلس النواب فتح المجلس النيابي وانتخاب الرئيس، وهذا هو الواجب الأوّل الملقى على النواب والرئيس، والإحجام عن ذلك خيانة بحق الشعب الذي انتخبه ولكي لا تصح بنا مقولة من اشتراك باعك”.

وقال الراعي: “أيها النواب قوموا بهذا الواجب لكي نقوم من حالة تفكك مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلسكم الفاقد حق التشريع والحكومة الفاقدة الصلاحيات”.

ورأى أن “لبنان دولة عمرها مئة سنة ونيف، كونوا أيها النوّاب على مستوى هذه الكرامة فأعيدوها”، لافتًا إلى أنّه “بالعودة إلى الدستور يزول الخلاف وتزول المقاطعة وتضمن وحدة الوطن وتقف التهديدات الترهيبية على حساب الشراكة الوطنية والمساواة”.