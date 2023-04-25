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الرامي: فرصة لبنان السياحية ذهبية هذا الموسم

منذ ساعتين
طوني الرامي

طوني الرامي

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صرّح رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي ضمن فعاليات افتتاح معرض HORECA أمام الصحافيين، أن فرصة لبنان السياحية هذا الموسم هي ذهبية بإمتياز.

وشرح الرامي أن الظروف مناسبة تمامًا لاقتناص هذه الفرصة، بعد أن أصبح لبنان وجهة سياحية بأسعاره التنافسية للمغتربين اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، مقارنةً مع دول الجوار والجزر اليونانية.

ففي السنة الماضية، زار حوالى 290 ألف لبناني سواحل المنطقة برزم سياحية، لكن هذه السنة سيقطف لبنان الموسم من خلال السياحة الداخلية، خصوصًا أن جهوزية القطاع السياحي هي واقع، أما الترويج السياحي وتعميم الايجابية فهما مسؤولية سياحية ووطنية، رغم كل التحديات وعلى جميع المستويات.

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