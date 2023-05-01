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الرامي في عيد العمّال: نجاح فصل الصيف لن يتحقّق الا بفضل سواعدكم

منذ 35 ثانية
طوني الرامي

طوني الرامي

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بمناسبة عيد العمّال خصّ رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي “بالتهنئة أفراد عائلتنا الكبيرة عمالنا وشركائنا في الانتاج في المؤسسات السياحية، يقبل علينا الموسم السياحي الصيفي ونحن على يقين أن نجاحه لن يتحقق إلا بفضل جهودكم وسواعدكم، وسط هجرة اليد العاملة اللبنانية المتمرسة.

بقيتم في المؤسسات التي احتضنتكم وتحمّلتم معها الظروف والشدائد وبرهنتم صمود إن دلّ على شيء، يدلّ على وفائكم وتفانيكم. وهذان الامران يدفعانا للحفاظ على هذه الثروة بأغلى الاثمان.

فصاحب المؤسسة يبقى في الظل بينما أنتم في الواجهة، وروّادنا يصبحون أصدقاءكم والسياح يتذكرون وجوهكم البشوشة وابتسامتكم الدائمة وأياديكم التي قدّمت أحلى خدمة. أنتم مدماك المؤسسات وعمودها الأساسي وبفضلكم تنجح وتتوسع”.

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