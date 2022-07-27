الرصاص الطائش تابع.. وفاة سيدة أثناء تواجدها على شرفة منزلها

توفيت سيدة في العقد الرابع من عمرها متأثرة بجراحها نتيجة اصابتها برصاصة طائشة في رأسها اثناء تواجدها على شرفة منزلها في منطقة ​ساحة النجمة​ ​طرابلس​.

ورجحت مصادر قناة “الجديد”، أن الرصاصة الطائشة التي تسببت بوفاتها جاءت نتيجة مناسبة اجتماعية تخللها ​اطلاق نار​ في الهواء وقد حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت ​تحقيق​ بالحادثة وتواجد فرق الاسعاف في المكان تمهيداً لنقلها الى المستشفى بعد كشف الطبيب الشرعي على الجثة.

ولا يزال الرصاص الطائش يخطف أرواحا يوميا حيث لا حسيب ولا رقيب، ةفي كل مناسبة كانت فرحا أم حزن يتخللها اطلاق نار.