“الرعب” من الشيخ بهاء الدين يقف خلف شائعات الحاقدين

في الوقت الذي يركز فيه الشيخ بهاء الدين الحريري على اعماله ومشروعه السياسي، يغرق الممتعضون، الحاقدون والخائفون باختلاق الشائعات ونشرها وتروجيها، وفي اعتقادهم انهم بذلك سيشتتون تفكيره وربما يستطيعون ثنيه عن قراره بدخول عالم السياسة لاسيما بعدما ارعبهم بيانه الاخير الذي هاجم فيه الطبقة الحاكمة مصوّباً على الفساد والفاسدين.

لاشك ان اسم الشيخ بهاء الدين الحريري اصبح يرعب الكثيرين، فجندوا جيشاً اعلامياً لمحاربته، لذلك بتنا نقرأ شائعات بين الحين والآخر ونشاهد فيديوهات من تخيلات الحاقدين، منها ما ذكر في بعض المواقع عن خلط “الاوراق الاساسية في النظام الداخلي للمنتدى واستبدال مهام و طرح قياديين لحين احالتهم وذلك بعد ان استدرك الشيخ بهاء الحريري انه اخطأ في اختيار توقيت اطلاق تياره من خلال بعض الأسماء”، وهي اشاعة سبق ترويجها في شهر اذار الماضي بالقول ان” مشروع المنتديات اظهر ملامح الفشل قبل الإنطلاق، فمن الملحوظ أنها قد دخلت غرفة العناية المركّزة لدى الكثير من المراقبين والمهتمّين بالقراءة السياسية على الساحة السنية، ولعلّ الخطر المحدق بها يهدّد أكثر فأكثر هذه الكوادر بالتشرذم و التفكك سرّاً كان أو علانية”.

ومن الشائعات التي جرى الترويج لها “وجود علاقة تربط الشيخ بهاء الدين بتركيا ترجمت بتوزيع السفارة التركية في بيروت مساعدات على عدة مناطق في لبنان بالتعاون مع المنتديات التي يدعمها”، لا بل ان الخوف من دخول الشيخ بهاء الدين عالم السياسة بدأ يظهر حتى قبل اطلاق بيانه وذلك بترويج اشاعة فحواها” ما نقل عن أوساط الشيخ بهاء الدين الحريري من إنزعاجه من الدعوة للحشد على ضريح الرئيس الشهيد يوم الجمعة ١٤ شباط” حيث نفى المكتب الاعلامي للشيخ بهاء حينها ذلك.

ما هو اكيد ان الشيخ بهاء الدين لا يتوقف عند هكذا اكاذيب، فما يخطط له من اجل لبنان واللبنانيين اهم من ذلك بكثير.