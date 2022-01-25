الرغيف مهدد.. واتحاد نقابات المخابز والأفران يناشد ميقاتي!

صدر عن اتحاد نقابات المخابز والأفران البيان الآتي:

“تلقى اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان خلال الايام الاخيرة شكاوى عديدة من اصحاب الافران في كل المناطق اللبنانية حول نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الرغيف، الامر الذي انعكس سلباً على عمل هذه الافران التي توقفت قسراً عن إنتاج الخبز العربي .

وبعد مراجعة تجمّع المطاحن عن أسباب هذا النقص في تسليم مادة الطحين، جاءنا الرّد بأن ثمة مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر القمح المدعوم لديها، علماً أنها تقدمت بالمستندات اللازمة لاستيراد القمح وفواتير شرائه وحصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عالقة في مصرف لبنان حتى تاريخه .

عليه، يناشد اتحاد نقابات المخابز والافران رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إيلاء هذا الموضوع الاهمية التي يستحق، خصوصاً ان الامر يتعلق بقوت الشعب ولقمة عيشه ولا يجوز مطلقا تعريض قطاع صناعة الخبز لأي خلل في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعلم الاتحاد ان هناك أكثر من سبع بواخر محمّلة بالقمح راسية في عرض البحر تنتظر إنهاء ملفاتها وتسديد ثمنها لتفريغ حمولتها لدى المطاحن، لأن المستوردين لن يتجرّأوا على إدخالها قبل تسديد ثمنها وفقا للآلية المعتمدة.

وحذّر الاتحاد من “استمرار مصرف لبنان في تأخير البت بفواتير القمح المستورد مما يؤثر سلباً على لقمة ذوي الدخل المحدود والفقراء، وبالتالي يعرّض هذا القطاع لمشاكل نحن في غنى عنها في المرحلة الراهنة”.