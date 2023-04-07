الرفاعي: الصهاينة يسعون لتصدير أزمتهم الداخلية.. وهذا لن يجدي نفعًا

أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى أنّ “ليلة الأربعاء 14 رمضان شهدت أسوأ الاعتداءات الهمجية، مما يسمى قطعان الشرطة على المصلين في حرم وساحات الأقصى المبارك”. وسأل: “أين العالم وأين إنسانيته وحرياته”؟

وقال: “الجرحى والمعتقلون والمرابطون والمرابطات يشكلون اليوم خط الدفاع الأول عن أقدس مقدسات العالم، مسرى النبيين ومركز اجتماعهم، إنها قبلة الأرض السياسية. لا يخفى أن الصهاينة يسعون لتصدير أزمتهم الداخلية القضائية والعسكرية، وهذا الهروب إلى الأمام بافتعال إشكال مع الفلسطينيين لن يجدي نفعًا، فطابخ السم آكله”.

وأضاف: “أملنا ورجاؤنا أن يتخذ في قمة أيار العربية التي ستعقد في مملكة الخير قرارات عملية لبناء درع فولاذي يحمي مقدسات الأمة وعلى رأسها المسجد الأقصى”.

من جهة أخرى، اعتبر الرفاعي أنّ “انتفاع مخرجي الزكاة من المتمولين عائد عليهم كما هو عائد على مستحقيها، فالحرب على الفقر هي حرب على الجريمة والفوضى والتخلف، وتداول المال بأيدي الناس يحرك العجلة الاقتصادية ويدور المال، والرابحون هم الكل”.