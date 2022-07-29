الرياشي: لا يوجد شيء يخلّص لبنان سوى الحياد.. وعون هو من يتحمّل مسؤولية عهده

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي ان ملف تشكيل الحكومة الجديدة سيطول لانه لا يوجد حتى الان اتفاق على الحكومة وكيفية تشكيلها، مؤكدا ان القوات اللبنانية موقفها واضح من هذا الموضوع، مستصعبا من أن يكون هنالك حكومة جديدة.

وأشار الرياشي في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” الى ان القوات اللبنانية تعمل على ان لا يصبح هناك فراغا في رئاسة الجمهورية، لافتا الى ان الرئيس عونلن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته.

وأكد ان البلد ليس بخير على الاطلاق، متمنيا ان نبدأ بالتفكير بطريقة جديدة ليصبح لبنان على الطريق الصحيحة.

رئاسيا، شدد على ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية ولكنه ليس بوارد ان يفعل معركة “أنا او لا أحد” وتعطيل البلد، وهدفنا ان نخلص البلد. واعتبر ان الملف الاكثر سخونة اليوم هو “رئاسة الجمهورية” وهو ليس ملفا عاديا، ونسعى الى التوحد في هذا الموضوع مع نواب التغيير.

واضاف انه لا يوجد شيء يخلّص لبنان سوى الحياد، وسنعمل على موضوع الحياد وخصوصا ان هناك صراع دولي كبير جدا في العالم يبدأ من الصين وينتهي بالولايات المتحدة الاميركية مرورا بالشرق الاوسط ولبنان “سلحفة صغيرة” على طريق “الفيلة”. وتابع ان الحياد هو الطريقة الوحيدة لتوقيف الاعتداء علينا وسيكون مصان دوليا وبمجرد اقرار الحياد دوليا على لبنان سنعيش بسلام جميعا. وقال الرياشي اننا اوصلنا الرئيس عون الى كرسي الرئاسة ولكن نحن غير مسؤولين عن نجاحه او عدم نجاحه، وعهده سلم يكن أبدا ناجحا، مضيفا اننا كنا نراهن على ان يكون أفضل عهد مرّ على لبنان، والرئيس عون هو من يتحمل مسؤولية عهده.

وفي سياق الحديث، لفت الرياشي الى ان الرئيس نبيه بري هو رئيس مجلس النواب ولكنه ليس والي على النواب، والنواب هم حالة حرة، وتجربة النائب ابراهيم كنعان بإدارة لجنة المال والموازنة ناجحة.

وعن اتفاق معراب، قال الرياشي انه لو كان هناك سوء نية في اتفاق معراب من الاساس لم يكن ليحصل، وهذا الاتفاق حصل بين أهم قوّتين أساسيتين، مضيفا ان هذا الاتفاق حصل ليطبّق، والتيار الوطني الحر يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في انهيار اتفاق معراب الذي كان يجب ان يصبح اتفاق ثنائي وثلاثي ورباعي.

وشدد الرياشي على ان القوات اللبنانية هي “الكريات البيض” للجسم اللبناني، وعندما تذهب القوات لن يعد هناك مناعة للبنان.