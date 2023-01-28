الرياشي يُحذّر من "مئة يوم قاسية": لبنان ليس بخير!

أكد النائب ملحم الرياشي أنّه “قد يكون هناك مئة يوم قاسية أو فلنقل حرب مستحدثة بشكل جديد وبطريقة جديدة، ولكن الأكيد أنه كما انتصر بشير الجميل في حرب المئة يوم، سوف ينتصر سمير جعجع والقوات اللبنانية بالمئة يوم المقبلة وبألف يوم”.

وأضاف، خلال لقاء مع رؤساء مراكز المتن الشمالي في فطور بمناسبة السنة الجديدة في أنطلياس، “لبنان ليس بخير، إنما المهم أن نكون نحن كأفراد بخير. صحيح أن الظروف صعبة وصحيح أن الأيام المقبلة لن تكون جيدة ولكن الأكيد أننا سنبقى جنبًا إلى جنب. لذلك يجب أن نركّز على ما هو أكبر من الخلافات الضيقة، ويجب أن نصب تركيزنا على “القوات اللبنانية” والمقاومة اللبنانية”. وأشار الرياشي إلى أننا “نخوض اليوم معركة رئاسة الجمهورية، وقد نخوض معركة البلديات إذا ختم ملف الرئاسة قبل أيار، ولدينا ظروف كثيرة ومناسبات ديمقراطية علينا الاستعداد لها لنكون دوماً في خدمة مجتمعنا ولبنان”.

وتابع: “ملف رئاسة الجمهورية معقد ولكن في الوقت نفسه، بدأت الأمور تسلك مسار الانحسار باتجاه أسماء معينة قد تكون الحلّ لمعضلة الرئاسة”، متوجًها إلى القواتيين بالقول: “لديكم ممثلين في مجلس النواب، ما يعني أنه بغضّ النظر عن شخص، أنتم ممثلون في المجلس النيابي وأقوياء، كيف بالحري إذا كان الرئيس على مسافة واحدة منا ومن غيرنا، والأرجح أن يكون أقرب لنا من غيرنا وهذا ما نعمل عليه. معركة الأسماء لا حسم فيها بعد ولكن الأكيد أننا لن ننتخب رئيساً لا يشبهنا ولن نعمل بعكس قناعاتنا”.

الرياشي تابع: “حين نعمل لا تعرف اليسرى ما فعلته اليمنى”، وتوسّع الرياشي في ملف المتن الشمالي، مؤكدًا أنّه من “الأشخاص الذين لا يعملون عن طريق الدعاية وأنا لا أخبر بما أعمل به، وأعلم أن البعض كان يفضل لو كنت أكثر نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سأبقى أتّبع هذا النهج في العمل لأن منطق الدعاية لا يشبهني ولا يشبه منطق القوات الذي ننتمي إليه. فمن يعمل، لا تعرف يده اليسرى بما فعلته يده اليمنى، خصوصًا في مجالات الاستشفاء والطبابة والدواء”.

وأضاف: “أمّنا حسومات بقيمة ١٥٦ ألف دولار و٦٠٠ مليون ليرة حتى يومنا هذا للطبابة والمستشفيات في المتن وخارجه، للمرضى الذين قصدونا وأمّنا حوالي مليون و200 ألف متمم غذائي للمتن ولكل لبنان، سواء أكانت للمستشفيات أو لدور مسنين، إضافة إلى مساعدات كثيرة تقدم أيضًا على مستوى العدليات والمخافر وهناك محامون من مكتبنا يتابعون هذه الملفات بالاضافة الى خدمات عدة يمكن ان تطلعوا عليها من فريق العمل مباشرة”.

وختم الرياشي: “لا تخافوا من الأشرار سوف ننتصر معاً ومعاً نبقى، معاً أقوى”.