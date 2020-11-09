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الريجي واصلت تسلم محصول التبغ من المزارعين في صور وبنت جبيل

منذ 5 دقائق
الريجي واصلت تسلم محصول التبغ من المزارعين

الريجي واصلت تسلم محصول التبغ من المزارعين

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي”، تسلم محصول التبغ وشراء المحصول من المزارعين، في مراكز الريجي في الضهيرة، رامية ، بنت جبيل وصديقين.

واعتبر ممثل مزارعي التبغ في منطقة رأس العين ومنطقتها حمزة عيسى “ان زيادة 50 في المئة عن تسعيرة العام الماضي، تشجع المزارعين في الاستمرار في الزراعة والتمسك بالأرض ودعما لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كل لبنان”.

وشكر حمزة باسم مزارعي التبغ، المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي وإدارة الريجي على “هذه الخطوة في إعطاء الزيادة لمزارعي التبغ والوقوف الى جانبهم ،التي من شأنها تشجيع المزارع وتشبثه في أرضه لا سيما مزارعي القرى الحدودية الذين عانوا ويعانون من الممارسات العدو الاسرائيلي لحقولهم”.

واعتبر حمزة “ان المزارع وشتلة التبغ هي خط الدفاع الاول في وجه العدو”، مطالبا الدولة ووزراة الزراعة بإعطاء هذا المزارع الدعم الكافي للاستمرار في الزراعة والصمود”.

ولفت الى “ان المزارعين التزموا بالإجراءات الوقاية الصحية عند الدخول الى مركز التسليم”.

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