"الزائر الأبيض" يعد بموسم سياحيّ واعد... فهل ينعش الاقتصاد؟

يتنفّس لبنان الصعداء من رئته السياحيّة بعد أن ضرب الشلل أعضاءه كافة، فلولا السياحة، عنصر الاستقطاب الأخير للمغتربين والسياح الى بلاد الأرز، لكان لهيب “جهنّم” أحرق آخر متنفّس للقطاعات المنتجة في البلاد.

وزارة السياحة أطلقت الحملة السياحية الشتويّة Lebanon Snow Festival ضمن حملة “عيدا عالشتوية. “ودعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في بيان، “المنتشرين اللبنانيين في دول العالم وبلاد الإنتشار والسياح الأجانب للقدوم إلى لبنان والاستمتاع بموسم الثلج والتزلّج في مختلف المناطق ومراكز التزلّج، مستفيدين من الأسعار المخفضة لتذاكر السفر التي وضعتها شركة الميدل إيست بالتعاون مع الوزارة ابتداءً من يوم الجمعة في ٣ شباط ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، والتي ستشمل دول العالم كافة”.

وفي الإطار، رأى نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أنّ “حركة الطيران تشهد ركودا اليوم بعد فترة الاعياد التي كانت نسبة التشغيل فيها جيدة، وحسّنت أوضاع القطاعات السياحية، معتبرا أنّ “حركة الركود تأتي في ضوء ارتفاع الدولار الى مستويات قياسية ما أثّر على حركة السفر والمسافرين، وأدّى الى تراجع الحركة بعد الاقبال الذي شهده مطار بيروت”.

وابدى عبود ارتياحه لاطلاق الوزير نصار خطّة لانعاش الموسم السياحي الشتوي حيث تكون اسعار التذاكر منخفضة وذلك تشجيعا للسياح على المجيء الى لبنان وممارسة رياضة التزلج التي يختص بها لبنان وحده في المنطقة”.

واعتبر عبود أنّ السنة الماضية كانت ناجحة سياحيا خصوصا مع ضخّ المغتربين حوالى ٧ مليارات دولار دعما لوطنهم وابنائه، متمنيا ان تكون السنة الحالية أفضل وأن يعود لبنان الى الخارطة السياحة العالمية.