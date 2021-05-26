"الزراعة": توزيع مصائد وفرمانات لمراقبة تفشي حشرة جادوب السنديان

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة، عن “توزيع مصائد وفرمانات على البلديات المعنية بمكافحة انتشار يرقات حشرة جادوب السنديان في مناطق عدة في البقاع والجبل والشمال”.

وافاد في بيان إن “الوزارة تتعاون مع البلديات التي تظهر الحشرة في نطاقها خلال شهر حزيران المقبل، لتحديد المناطق المقرر رشها بالمبيدات المناسبة خلال فصل الربيع”.

ودعت الوزارة الجميع الى “عدم الهلع لكون الحشرة غير مؤذية للبشر، ولنمو الاشجار المصابة مجددا في العام المقبل”.

وذكر البيان بأن “هذه الحشرات تسبب تعري الأشجار من أوراقها من دون التسبب بيباسها بشكل تام، وبأنها لا تكافح في هذه الفترة من السنة من خلال المبيدات، حرصا على عدم تأثيرها سلبا على التوازن الإيكولوجي للطبيعة”.