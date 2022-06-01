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"الزراعة" توضح حقيقة بيع دجاج نافق في الأسواق

1 - يونيو - 2022
دجاج

دجاج

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أعلنت وزارة الزراعة في بيان أن “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر مزعوم عن وجود مرض يؤدي لنفوق الدجاج، ويتم بيع هذا الدجاج النافق في الاسواق، وبعد متابعة حثيثة من المديرية المختصة، تؤكد الوزارة عدم صحة الخبر حيث انه لم تسجل اي شكوى حول هذا الأمر”.

وأهابت بالمواطنين ووسائل الاعلام “توخي الدقة حرصًا على هذا القطاع الرائد في لبنان والتي تعتاش منه الاف العائلات”.

وأشارت الى ان “مصالح الوزارة الإقليمية في المحافظات ومراكزها الزراعية الأربعين المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية جاهزة لتقديم اي مساعدة او مشورة تتعلق بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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