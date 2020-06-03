“الزراعة” في بعلبك الهرمل للمزارعين: لتقديم طلبات للحصول على الجنزارة ومادة BT

الزراعة في بعلبك الهرمل
الزراعة في بعلبك الهرمل

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دعا رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبي، مزارعي العنب وبساتين الزيتون إلى تقديم الطلبات في المراكز الزراعية للإستفادة من مادة الجنزارة.

كما دعت المصلحة مزارعي البندورة إلى التقدم الى المراكز الزراعية للإستفادة من مادة BT لمكافحة سوسة البندورة، بعد تأمين المستندات التالية: صورة عن الهوية، صورة عن إثبات ملكية أو إيجار، في المراكز الزراعية التالية: بعلبك، الهرمل، النبي عثمان، دير الأحمر، وبوداي، مع الإشارة إلى أن الجنزارة للعنب والزيتون حصراً، و BT للبندورة حصراً.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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