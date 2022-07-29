الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الساعات المقبلة صعبة... هل تنهار الإهراءات؟

منذ ساعة واحدة
صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

إستبعد الخبير البيئي سمير سكاف انهيار الاهراءات في مرفأ بيروت بعدما صمدت بوجه انفجار الرابع من آب الهائل باعتباره أن الحريق ليس كبيراً نسبة لحجم الاهراء.

وإذ شدد سكاف على أن الساعات الـ24 الأولى هي الأصعب على المناطق المحيطة في حال حصول الانهيار، أشار في حديث الى “صوت كل لبنان” إلى ألا خطر من انبعاثات سامة، والخطورة محصورة بحجم الغبار الناتج عن تفتت الاسمنت، ولفت إلى أن الضرر سيشمل منطقة قطرها بين 500 و1500 متر في محيط الاهراءات.

وعن التدابير التي يجب اتخاذها، شدد سكاف على وجوب التنبه واقفال الشبابيك وعدم الخروج من المنازل والأنسب مغادرة المنطقة، كما وضع الكمامات لعدم تنشق كثافة الغبار.

    المزيد من أخبار لبنان

    المحروقات
    تراجع جديد في أسعار المحروقات... إليكم التفاصيل
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟
    الطقس
    كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    الدولار
    دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟