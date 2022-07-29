الساعات المقبلة صعبة... هل تنهار الإهراءات؟

إستبعد الخبير البيئي سمير سكاف انهيار الاهراءات في مرفأ بيروت بعدما صمدت بوجه انفجار الرابع من آب الهائل باعتباره أن الحريق ليس كبيراً نسبة لحجم الاهراء.

وإذ شدد سكاف على أن الساعات الـ24 الأولى هي الأصعب على المناطق المحيطة في حال حصول الانهيار، أشار في حديث الى “صوت كل لبنان” إلى ألا خطر من انبعاثات سامة، والخطورة محصورة بحجم الغبار الناتج عن تفتت الاسمنت، ولفت إلى أن الضرر سيشمل منطقة قطرها بين 500 و1500 متر في محيط الاهراءات.

وعن التدابير التي يجب اتخاذها، شدد سكاف على وجوب التنبه واقفال الشبابيك وعدم الخروج من المنازل والأنسب مغادرة المنطقة، كما وضع الكمامات لعدم تنشق كثافة الغبار.