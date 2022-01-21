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السبت والأحد.. منع مرور وتحويل للسير في محلة الأوزاعي

21 - يناير - 2022
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 4:36 مساءً
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الآتي :

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بأعمال حفريات لتمديد قسطل لتصريف مياه الأمطار، وذلك على المسلك الشرقي لطريق الأوزاعي (المتجه نحو بيروت)، ابتداء من “مفرق” برج البراجنة – المرامل، لمسافة /25/ مترا، اعتبارا من الساعة 8:30 لغاية الساعة 17:00 من يومي السبت والأحد في 22 و 23-1-2022.

سيتم منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال وتحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه مسرب من المسلك الغربي سيخصص لهذه الغاية.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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