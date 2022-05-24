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السجن 15 عاماً للبنانيين فرّوا الى إسرائيل

منذ 3 ساعات
محكمة

المحكمة العسكرية

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اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد علي الحاج، حكما غيابيا بحق ثلاثة لبنانيين كانوا فرّوا الى اسرائيل إبان التحرير في ايار العام 2000، ودانتهم بجرم” التعامل مع العدو الاسرائيلي والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية ودخول الاراضي الفلسطينية المحتلة من دون إذن الحكومة اللبنانية”.

وقضى الحكم بوضع كل من طوني الحصروني وميرنا اندراوس وسعدى العلم في الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما مع تجريد كل منهم من الحقوق المدنية وإلزاهم بدفع مليون ليرة كغرامة مالية، ووضع مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم موضع التنفيذ.

كما دانت المحكمة القاصر ليندا ح. ، وأحالت نسخة عن ملفها الى النيابة العامة العسكرية لأيداعها المرجع الصالح لعلّة القصر.

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