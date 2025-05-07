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السعد بعد زيارته سلام: أبدينا التزامنا بدراسة الجدوى من المشاريع التي يطلبها لبنان

منذ 37 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يستقبل رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يستقبل رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد

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عبّر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال استقباله في السراي رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، عن “تفاؤله بالمستقبل خصوصًا في ظل هذا الاهتمام العربي”، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين لبنان والصندوق الذي هو شريك اساسي للتنمية في البلد، آملًا باستكمال التعاون وتوسيعه ليشمل كافة المجالات حسب الأولويات.

وأشار إلى “وجود فرصة تاريخية لا بد من الاستفادة منها على طريق تحقيق النهوض في المجالات والقطاعات المختلفة”.

وبعد اللقاء، قال السعد: “تشرفنا بزيارة رئيس الحكومة وكان اللقاء جدا إيجابي، والهدف هو التزام الصندوق العربي تجاه لبنان، ودوره في المشاريع السابقة و القادمة، وتقدمنا بفكرة أن الصندوق العربي كان في السابق ينتظر المبادرات من لبنان، الذي كان هو من يقوم بدراسات الجدوى و الأولية، وهذا كان يحتاج الى وقت كثير، ولكن اليوم أبدينا التزامنا أن يقوم الصندوق العربي بدراسة الجدوى من المشاريع التي يطلبها لبنان، وإيجاد التمويل المناسب لها”.

وأضاف “اللقاء كان إيجابيا جدا وهناك تفاؤل وسقف عال من التوقعات، وأكدنا لسلام أن هذا السقف سيتم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة اللبنانية”.

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد برئاسة النقيبة جينا الشماس وبحضور ممثل عن المعهد الأميركي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وافريقيا مايك مسعود.

واطلع الوفد سلام على “الخبرة التي يتمتع بها اعضاء الجمعية في مكافحة الفساد من خلال وجود قدرات مختصة لديهم”، مؤكدين وقوفهم الى جانب رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لضمان نجاح مأسسة الوقاية من الفساد ىاستمرارية الإنجازات المتوقعة من الشعب اللبناني.

وقدم الوفد لسلام جملة من المقترحات لمكافحة الفساد.

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