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السعد: قرار الحكومة بشأن "الكابيتال كونترول" احتياليّ بامتياز

منذ 41 دقيقة
راجي السعد

راجي السعد

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أشار النائب راجي السعد عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “قرار الحكومة المستقيلة، بعد 3 سنوات ونصف من الانهيار، برمي كرة الكابيتال كونترول في ملعب مصرف لبنان الذي تنتهي ولاية حاكمه بعد شهرين وتكليفه تنفيذه، قرار مشبوه واحتيالي بامتياز، وخصوصًا أن اللجان في مجلس النواب درست القانون المذكور وأحالته إلى الهيئة العامة”.

السعد أضاف: “يا ليتها حكومة حسان دياب المشؤومة كانت اتخذت قرارًا كهذا يوم قررت التخلف عن الدفع”.

 

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