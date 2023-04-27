السعد: قرار الحكومة بشأن "الكابيتال كونترول" احتياليّ بامتياز

أشار النائب راجي السعد عبر حسابه على “تويتر”، إلى أنّ “قرار الحكومة المستقيلة، بعد 3 سنوات ونصف من الانهيار، برمي كرة الكابيتال كونترول في ملعب مصرف لبنان الذي تنتهي ولاية حاكمه بعد شهرين وتكليفه تنفيذه، قرار مشبوه واحتيالي بامتياز، وخصوصًا أن اللجان في مجلس النواب درست القانون المذكور وأحالته إلى الهيئة العامة”.

السعد أضاف: “يا ليتها حكومة حسان دياب المشؤومة كانت اتخذت قرارًا كهذا يوم قررت التخلف عن الدفع”.

يا ليتها حكومة حسان دياب المشؤومة كانت اتخذت هكذا قرار يوم قررت التخلف عن الدفع! — Ragy el Saad (@Ragyelsaad) April 27, 2023