السعودية: الأزمة الدبلوماسية سببها “هيمنة حزب الله على لبنان”

أكّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنّ الأزمة الديبلوماسية المستجدّة بين المملكة ولبنان تعود أصولها إلى “هيمنة حزب الله على لبنان”.

وشدد بن فرحان على أنّه “ليس لنا رأي في ما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل”.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، طالبت بمغادرة سفيري لبنان (السعودية والبحرين) والقائم بأعمال السفارة اللبنانية (الكويت) خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عن قرداحي.

وفيما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، عبرت حكومة المملكة عن أسفها لما آلت إليه العلاقات مع بيروت بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق.

من جانبها، طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين “بنا”.

كذلك أعلنت الكويت، السبت، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتّحدة، اليوم السبت، سحب ديبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.