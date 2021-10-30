الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية: الأزمة الدبلوماسية سببها “هيمنة حزب الله على لبنان”

منذ 21 ساعة
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنّ الأزمة الديبلوماسية المستجدّة بين المملكة ولبنان تعود أصولها إلى “هيمنة حزب الله على لبنان”.

وشدد بن فرحان على أنّه “ليس لنا رأي في ما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل”.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، طالبت بمغادرة سفيري لبنان (السعودية والبحرين) والقائم بأعمال السفارة اللبنانية (الكويت) خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عن قرداحي.

وفيما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، عبرت حكومة المملكة عن أسفها لما آلت إليه العلاقات مع بيروت بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق.

من جانبها، طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين “بنا”.

كذلك أعلنت الكويت، السبت، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتّحدة، اليوم السبت، سحب ديبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    قائد الجيش غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
    وزارة التربية والتعليم العالي
    متعاقدو الأساسي: من حقنا أن نسأل عن كيفية صرف الـ 500 مليار ليرة!
    الدكتور فراس أبيض
    الدكتور أبيض: الحياة وقفة عزّ.. وهي أيضًا وقفة وفاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هلع في السوق السوداء.. والدولار يسجل مستويات “مجنونة”
    بالصور: مطار سري في أعالي جبال لبنان
    نقل جثة قتيل حادث نفق الأوزاعي
    أعضاء متناثرة.. فيديو “مرعب” لحادث نفق الأوزاعي!