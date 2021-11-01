السعودية تطرح “حلاً بسيطاً” للأزمة في لبنان

رأى الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، أن هناك “حلاً بسيطاً” ليعود لبنان كما كان في عهد رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري.

وأشار الأمير سطام بن خالد آل سعود إلى أن “الحل في لبنان بسيط.. إذا كانت القيادة السياسية جادة في ذلك بأن يكون السلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجندتها، وبأن ينأى لبنان بنفسه عما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية، خاصة الحاقدة على الدول العربية، ليعود كما كان أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذا آمنا للسياحة والاستثمار”.

وأضاف: “من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج، ودعم مليشيات إرهابية باليمن، بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم، وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل”.